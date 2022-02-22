الرئيس الألماني ينهي زيارته للسنغال بشكل مبكر بسبب تصاعد الموقف في أوكرانيا

يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إنهاء زيارته الرسمية الحالية للسنغال بشكل مبكر بسبب تصاعد الموقف في أوكرانيا.

وبناء على ذلك سيعود شتاينماير إلى بلاده مساء اليوم الثلاثاء بدلا من الموعد الذي كان مقررا بالأساس وهو بعد ظهر غد الأربعاء.

وأعرب الرئيس الألماني عن اعتقاده بأن من الممكن أن يشهد الصراع الأوكراني مزيدا من التصعيد.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة السنغالية داكار، قال شتاينماير اليوم الثلاثاء إنه لا يستطيع اعتبار أن التصعيد وصل من خلال الاعتراف الروسي بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك إلى ذروته "وأخشى أننا لم نشهد النهاية بعد على أية حال".

واتهم شتاينماير نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخرق القانون الدولي "وتصفية اتفاقية مينسك"، لافتا إلى أن هذه الخطوة تسببت في سقوط الأساس الوحيد لإجراء محادثات حول حل الصراع سلميا، وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يمكن فهمها كما أن ستخلق وضعا شديد الخطورة.

ورأى شتاينماير أن هذه الخطوة "ليست طريقا إلى الحوار بل إنها سعي إلى المواجهة"، وطالب مواجهة قرار بوتين برد مشترك وحازم من قبل الشركاء الغربيين.