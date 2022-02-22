برلماني روسي: موسكو مستعدة لأي عقوبات بسبب اعترافها باستقلال إقليمي دونيتسك ولوجانسك

قال عضو مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، إن العقوبات الجديدة التي تعتزم الدول الغربية فرضها على روسيا بسبب الاعتراف بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين لن تخيف روسيا، مؤكدا أن بلاده مستعدة لأي تطور للأحداث.

وقال شيريميت في تصريحات لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "لسنا خائفين من هذه العقوبات، وروسيا مستعدة لأي تطور في الأحداث.. من المحزن للغاية أن الدول الغربية، التي طالما تظاهرت بأنها معقل للديمقراطية، هي اليوم في الجانب الذي يدعم العدوان والإرهاب وقتل المدنيين".

وأضاف: "لا يمكن تخويفنا من العقوبات. عندما تكون صحة المواطنين وحقوقهم على المحك، فإننا نختار حياة الناس وليس الاقتصاد، ويجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أن تحذو حذونا".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، وقع الرئيس الروسي يوم أمس على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014، ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" اللذين اعترفت موسكو بكل منهما "جمهورية مستقلة".