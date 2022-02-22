عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أمس الاثنين.

وأفاد شهود عيان باعتداء شرطة الاحتلال على الشاب محمد العجلوني – مصاب بمتلازمة داون - أمام أحد منازل الفلسطينيين المهددين بالطرد من منازلهم في حي الشيخ جراح من قبل حكومة الاحتلال ومستوطنيها.

ورغم أن العجلوني يسكن في حي الشيخ جراح ومعروف لشرطة الاحتلال بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه تعرض للاعتداء عليه بوحشية ونقل لاحقًا إلى المستشفى لتلقى العلاج.