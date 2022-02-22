هشام ماجد عن مسلسل اللعبة: الجمهور يتعامل معه باعتباره مباراة

قال هشام ماجد إن هناك كثير من المفاجآت، يشهدها الموسم الثالث من مسلسللا "اللعبة" الذي انطلق عرضه على منصة "شاهد"، مؤكدا أنه سيترك تفاصيلها للحلقات كي لا يفسد عنصر التشويق على المشاهد.

الموسم الثالث يعرض تحت عنوان "اللعب مع الكبار" من تأليف سعد والي وإخراج معتز التوني، وفيه يُسارع الصديقان اللدودان "مازو ووسيم" اللذان يجسدهما هشام ماجد وشيكو، لاجتياز التحديات الجديدة ومحاولة الفوز في الليفل الأصعب بمساعدة فريقيهما، غير أن العقبات ستكون في طريقهما في كل خطوة، وتلاحقهما من كل حدب وصوب، وتهدد حياتهما وحياة عائلتيهما. وبعد انتهاء أول المهمات بسلام، تفاجئهما اللعبة بأمور دقيقة وغير متوقعة.

وتعليقا على النجاح غير المسبوق لهذا المسلسل، أشار هشام ماجد، إلى أنه يتعب ويجتهد على كل أعماله بالطريقة نفسها، لكن سر "اللعبة" يكمن في أنه أكثر عمل حقق تفاعلاً من قبل الجمهور، إذ أن الناس تتعامل معه وكأنه مباراة يشجعون فيها فريقاً على حساب آخر.

ويضيف: "بعيداً عن كون النص مكتوب بطريقة ممتازة، نعمل تحت قيادة مخرج كوميديان بالفطرة هو معتز التوني، وممثلين كوميديين كبار، العمل معهم ممتع جداً، وبعد وصولنا إلى الجزء الثالث، فقد صرنا بمثابة عائلة وكل منهم له الفضل في أن "اللعبة" حقق كل هذا النجاح".

الجدير ذكره أن شركاء شيكو وهشام ماجد في الموسم الجديد هم؛ مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، منى أحمد زاهر، محمود حافظ وآخرين.