وقف اعتماد نورد ستريم 2: روسيا تبدي عدم تأثرها وأوكرانيا ترحب

أبدت روسيا عدم تأثرها بإعلان ألمانيا وقف إجراءات اعتماد خط نورد ستريم 2، فيما رحبت أوكرانيا بالقرار الألماني.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن اندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قوله اليوم الثلاثاء:" موسكو لا تخاف من شيء".

وفي رد منه على سؤال من صحفي حول ما إذا كان من المحتمل أنه قد جرى التخطيط لاستخدام الوضع المتوتر من أجل منع تشغيل خط الغاز الممتد من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، قال ردينكو: "من الصعب القول ما إذا كانت هناك علاقة أم لا وأنا لا أريد أن أتكهن".

يذكر أن الولايات المتحدة وأوكرانيا كانتا تسعيان إلى منع تشغيل الخط.

وفي المقابل، رحبت أوكرانيا بتعليق ألمانيا إجراءات اعتماد الخط، وكتب وزير الخارجية الأوكراني فولوديمير كوليبا على تويتر أن ما فعلته ألمانيا "خطوة صائبة أخلاقيا وسياسيا وعمليا في ظل الظروف الحالية".

وأضاف الوزير الأوكراني أن القيادة الحقيقية تعني قرارات صعبة في أوقات صعبة، وخطوة ألمانيا تثبت هذا تماما.

كان المستشار الألماني أولاف شولتس أكد في وقت سابق من اليوم وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2"، مبررا ذلك بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية.

وسحبت الحكومة على وجه التحديد تقريرا كان موجها إلى الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. وقال شولتس اليوم إنه طلب من وزارة الشؤون الاقتصادية سحب التقرير الحالي الخاص بتحليل أمن الإمداد من الوكالة الاتحادية للشبكات، وأضاف: "قد يبدو ذلك إجراء تقنيا، لكنه الخطوة الإدارية المطلوبة حتى لا يتم اعتماد خط الأنابيب الآن"، مؤكدا أنه بدون هذا الاعتماد، لا يمكن تشغيل "نورد ستريم 2".