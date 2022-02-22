شهدت قرية شيبة الشرقية بمركز أبو قرقاص بالمنيا، مصرع ربة منزل ونجلها طالب بالإعدادي، اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون، بسبب نقص الأكسجين أثناء التدفئة بإشعال الأخشاب، هربا من الصقيع الذي يغطي محافظة المنيا، وتفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، قد تلقت بلاغاً بمصرع ربة منزل وطفلها داخل منزلها اختناقاً بسبب نقص غاز الأكسجين وانتشار ثاني أكسيد الكربون.

وعقب الانتقال والتحري، تبين مصرع: ن - ج - ز ، 35 سنة ربة منزل وطفلها ، ي - ر ، 12 سنة طالب بالاعدادي ، مقيمان بقرية شيبة الشرقية بمركز أبو قرقاص متأثرين باختناق ،كما تبين أنه بسبب موجة الصقيع، قاموا بإشعال النيران بالأخشاب بغرض التدفئة ما أدى إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون والتسبب في الاختناق أثناء النوم.

وتم إيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.