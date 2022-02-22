تايلاند ترفع مستوى التحذير لمواجهة زيادة حالات الإصابة بكورونا

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رفعت وزارة الصحة العامة التايلاندية مستوى التحذير لمواجهة فيروس كورونا للمستوى الرابع، وذلك بعد زيادة حادة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مركز إدارة الوضع الوبائي القول، إنه لن يتم فرض إجراءات إغلاق مجددا لانهاء موجة التفشي الحالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة رونجرينج كيجباتي، في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إن اجتماعا لمركز عمليات الطوارئ بالوزارة قرر رفع مستوى التحذير في أنحاء البلاد، وتكثيف إجراءات احتواء الفيروس في المناطق الأكثر خطورة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والحالات الحرجة وحالات الوفاة.

ووفقا للمستوى الرابع من التحذير، فإن السلطات سوف تشجع المواطنين على العمل من المنزل وتجنب التنقل غير الضروري بين الأقاليم ووقف الرحلات الخارجية وإغلاق الأماكن التي تزداد فيها الخطورة وتجنب التجمعات الكبيرة.