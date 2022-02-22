الرئيس الجزائري: منتدى الغاز يمكنه أن يلعب دورا في مواجهة التحديات العالمية

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن منتدى الدول المصدرة للغاز "بلغ مستوى ملحوظا من النضح والمصداقية مما يؤهله أن يلعب دورا أكبر لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل هذه الظروف الراهنة".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) عن تبون قوله في كلمته خلال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة تحت شعار "الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة"، إن بلاده تعتبر "منتدى الدول المصدرة له قدرة للعب دور اكثر فاعلية لترقية استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز".

وأضاف أن الدور الإيجابي للغاز الطبيعي تأكد خلال الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 حيث اعتمد العالم على هذا المصدر لتأمين احتياجاتهم الضرورية، مشيرا

وأشار إلى أن القمة السادسة التي عقدت اليوم تأتي في ظل "ظروف تميزها العديد من التحديات منها تحديات الوصول للطاقة وتحديات التنمية المستدامة وهي ظروف يمكن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن يلعب فيها دورا هاما لمواجهة هذه التحديات".

وأوضح أن الدول الأعضاء في المنتدى تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي وتؤمن نصيبا كبيرا من إنتاج الغاز والمبادلات الغازية، غير أنها هذه الطاقة تعتبر طاقة غير متجددة ، ويتطلب تطويرها استثمارات ضخمة.

ودعا الرئيس تبون إلى إيجاد حلول تكنولوجية فعالة ومبتكرة لتحسين جودة الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة لضمان قدرتها التنافسية في الأنظمة الطاقوية، ولهذا الغرض يمكن للمنتدى في الوقت الراهن الاستفادة من معهد أبحاث الغاز المتواجد في الجزائر لرفع هذا التحدي.

وقال إن الجزائر ملتزمة بتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنتدى وتدعو المنتدى إلى أن يصبح فاعلا واكثر حضورا وحركية في كل المسائل المتعلقة بالغاز الطبيعي خصوصا في مجال ترقية التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال.

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