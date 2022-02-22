الاتحاد المغربي يكشف عبر الشروق موقف الجماهير من مباراة الوداد والزمالك

كشف محمد مقروف، المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، موقف الحضور الجماهيري، في مباراة الوداد والزمالك، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري الأبطال.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق، أن اتحاد الكرة المغربي سيعلن عن حضور عدد جماهيري مُحدد لمساندة لاعبي الوداد بعدما تلقى الخسارة الأولى له أمام بترو أتليتكو واحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وقال متحدث الاتحاد المغربي في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «ليس هناك أي إمكانية لحضور الجماهير ولا صحافة كما هو متعارف عليه في ظل الاحتياطات الصحية المعتمدة من الحكومة المغربية».

ويستضيف نادي الوداد نظيره الزمالك يوم السبت المقبل، على مركب محمد الخامس، في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز أمام الوداد من أجل جمع أكبر عدد من النقاط، بعدما تعادل مع بترو أتليتكو ومواطنه الأنجولي ساجرادا وجمع نقطتين محتلا بهم المركز الثالث.