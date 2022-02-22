رويترز: دوي انفجار في مدينة دونيستك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين بشرق أوكرانيا

أفاد شهود عيان لوكالة «رويترز» للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بسماع صوت انفجار وسط مدينة دونيستك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين بشرق أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، أمس الاثنين، ودعا مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

وأعلنت الولايات المتّحدة، أمس الاثنين، أنها ستفرض عقوبات على موسكو الثلاثاء، بعدما كانت حذرة في ردّها الأول على الأمر الذي أصدره الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات روسية في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة فرانس برس الاثنين: «نخطط لإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا غدا ردا على قرارات موسكو وإجراءاتها أمس. ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذا الإعلان».