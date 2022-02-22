إزالة حالتي تعد بأرمنت الحيط في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالأقصر، حملة لرصد وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد استهدفت منطقة أرمنت الحيط.

وأوضح العميد عبد الله عاشور، رئيس المركز، أنه تم إزالة عدد 2 مخالفة تعد على أرض زراعية المخالفة الأولى كانت عبارة عن تعدي بالحفر وتشوين طوب أبيض؛ استعدادًا لبناء حوائط وتمت الإزالة قبل الشروع في البناء وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء.

وأضاف أن المخالفة الثانية كانت عبارة عن تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاع 4 أمتار على مساحة 130 مترا مربعا بناحية حوض حمرة دوم، وتمت الإزالة على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وأكد عاشور استمرار المتابعة الدورية بالمركز والقرى التابعة له على مدار اليوم؛ لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.