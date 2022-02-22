هالة السعيد: معدلات البطالة معقولة مع الارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو تصل من 6.2 إلى 6.5% بنهاية العام المالي الحالي، رغم كل التحديات التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية.

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن معدلات البطالة مازالت معقولة مع ارتفاع معدلات النمو والزيادة الاستثمارية الحالية، لتصل إلى 7.4% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وأكدت أن معدلات النمو المحققة تشمل القطاعات الإنتاجية التي استطاعت توفير فرص عمل للمواطنين، ما ينعكس على انخفاض معدلات البطالة، مضيفة أن ناتج قطاع العمالة غير الرسمية داخل وخارج المنشآت لا يتعدى الـ30% في معدلات الإنتاج.

وذكرت أن الوزارة تحاول مساعدة القطاع غير الرسمي لدمجه رسميًا؛ حتى يستطيع الحصول على مزايا من الدولة، وبالتالي الحصول على قروض من المؤسسات المالية الرسمية، ما سيؤدي إلى الاستفادة الجماعية في النهاية.