الأمم المتحدة: خطر نشوب صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبير ويجب منعه بأي ثمن

أعربت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أسفها لاعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك دونيتسك، وقالت إن خطر اندلاع صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبيرة، ويجب منع نشوبه بأي ثمن.