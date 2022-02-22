الأمم المتحدة: خطر نشوب صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبير ويجب منعه بأي ثمن

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أعربت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أسفها لاعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك دونيتسك، وقالت إن خطر اندلاع صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبيرة، ويجب منع نشوبه بأي ثمن.