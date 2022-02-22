احتشد زوار مدينة أبو سمبل بالمئات في ساحة معبد رمسيس الثاني؛ انتظارا للحظة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك في قدس الأقداس.

بدأ الاحتفال بلحظة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك في قلب المعبد، من الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من خلال عروض لفرق الفنون الشعبية من المصريين والعرب والأجانب، التي شاركت في فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، الذي يختتم آخر عروضه مع تعامد الشمس على المعبد.

مثّل الشباب المصري النسبة الأكبر من الحضور، الذي جاء في رحلات خاصة نظمتها شركات سياحة، وكان لتطبيق "تذكرتي" دور كبير، الذي أعطى أولوية دخول المعبد لحاملي بطاقاته، وتابعت النسبة الأكبر لحظات التعامد عبر شاشة عملاقة، نقلت الحدث الذي استمر لما يقرب من ربع ساعة.

وحرص أهالي أبو سمبل على الحضور إلى ساحة المعبد من الصباح الباكر، والذين يعتبرون التعامد عيدا سنويا ينتظرونه من عام لآخر.

وتعامد الشمس ظاهرة فلكية معمارية يحتفل بها العالم سنويا تقديرا للحضارة الفرعونية، وتتكرر هذه الظاهرة مرتين كل عام في 22 فبراير و22 أكتوبر في عيدي ميلاد الملك وجلوسه على العرش.