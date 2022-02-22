 فرنسا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي - بوابة الشروق
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فرنسا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

علم فرنسا
علم فرنسا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 8:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 8:09 ص

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ردا على اعتراف روسيا بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا، حسبما ذكر قصر الإليزيه مساء الاثنين.


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