فرنسا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ردا على اعتراف روسيا بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا، حسبما ذكر قصر الإليزيه مساء الاثنين.