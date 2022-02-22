معسكر مغلق لايسترن كومباني استعداد لـ مواجهة المصري في الدوري

يختتم فريق ايسترن كومباني، تدريباته غدا الثلاثاء، داخل معسكره المغلق، بأحد فنادق الإسكندرية، وذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له الأربعاء المقبل، بستاد برج العرب في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفرض علاء عبدالعال المدير الفني للفريق، حالة من السرية علي المران، في ظل الأجواء الإيجابية التي يشهدها الفريق، بعد التعادل الإيجابي في الجولة الماضية علي حساب الاتحاد السكندري.

ويسعى عبدالعال، لتقديم مباراة قوية أمام المصري، والحصول على الثلاث نقاط، لتحسين موقف الفريق خلال الفترة المقبلة، بجدول الدوري.

ويسعى المدير الفني، للوصول للقوام المثالي، بعد تدعيمات الفريق الشتوية، وذلك وسط حالة من الدعم الكبير من الإدارة برئاسة نصر عبدالعزيز.