الأهلي يعود لصدارة الدوري برباعية أمام المقاصة

واصل النادي الأهلي سلسة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي اقيم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وحسم الأهلي فوزه من الشوط الأول بعدما سجل لويس ميكيسوني ثنائية في الدقيقة 13 و15، وضاعف حسين الشحات النتيجة وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وحاول الأهلي مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني لكن باءت جميعها بالفشل حتى شارك زياد طارق البديل الناشئ الذي أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 89 ليعلن الفوز للفريق الأحمر برباعية نظيفة.

ولم يتلق الأهلي أي هزيمة في بطولة الدوري حيث خاض 8 مباريات فاز في 7 لقاءات وتعادل أمام فيوتشر في الجولة الثامنة.

وتعتبر هذه المرة الثانية في الدوري هذا الموسم التي يحقق فيها الأهلي الفوز برباعية نظيفة بعدما كرر نفس النتيجة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى.

وتعد هذه الخسارة هي الأكبر من نصيب نادي مصر المقاصة في الموسم الحالي بعدما لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل في خمس مباريات وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات.

وبهذه النتيجة، يصعد الأهلي للمركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة الثامنة في المركز الـ16.

وينتظر الأهلي مواجهة قوية أمام صن داونز الجنوب إفريقي السبت المقبل، في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.