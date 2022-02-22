تصدرت وقائع "العنف الزوجي" المشهد المصري مؤخرا، حيث أبرزت عناوين الصحف خلال الأيام القليلة الماضية حادثة اعتداء عريس على زوجته بفستان الزفاف في وضح النهار وأمام المارة بالإسماعيلية.

وفيما يلي، نعرض قصصا حقيقية لسيدات عشن تجارب العنف الزوجي.

• مريم.. إما الضرب والسكوت أو التشويه والقتل

عندما تزوجت مريم وعاشت حياة زوجية مستقرة، لم تكن تعلم أنها ستخسرها بعد عام واحد من الزواج، لتعيش عقدا كاملا من الضرب والإهانة.

قالت مريم، لـ"الشروق"، إنه لم يكن هناك أي مؤشرات على أن زوجها شخصا عنيفا، حيث كان طبيعيا خلال فترة الخطبة وأول عام من الزواج، ثم بدأ يتغير شيئا فشيء، كما أنه تعاطى المخدرات، فأصبح يضربها على أي شيء تفعله، وحتى إن لم تفعل شيئا، كما منعها من الخروج من المنزل، ومن التواصل مع أي شخص أيا كان صفته حتى لو من أسرتها.

غضبت مريم بعد أول مرة تعرضت فيها للضرب، لكنها تقبلت اعتذار زوجها الذي اعترف بخطؤه في حقها، لكن عاد الزوج لتكرار الأمر، وفي نفس الوقت، أنجبت مريم وأصبحت "مجبرة" في عرف عادات الأسر المصرية، على الحفاظ على حياتها الزوجية من أجل الأطفال.

4 أطفال أنجبتهم مريم لم يشفعوا في صلاح حال الزوج، كما تؤكد العائلة المصرية الأصلية، حيث كانت تتعرض للضرب المبرح أمامهم، حتى أصيب الابن الأكبر بحالة نفسية معقدة، استدعت خضوعه لجلسات نفسية، وأوصت الطبيبة، مريم، بإنهاء هذه الحياة الزوجية الفاشلة؛ لأن الابن على مشارف الإصابة بالاكتئاب، ومستقبله مهدد بالدمار.

قررت مريم الانفصال عن زوجها أخيرا بعدما فشلت جميع محاولات الإصلاح، وحفاظا على مستقبل أبناءها من الضياع، وكان رد فعل الزوج هو تقييدها وربط أرجلها مع أيديها وضربها ضربا مبرحا، وتهديدها بأنها إذا قامت بإبلاغ الشرطة، سيقوم بضربها مرة أخرى بشكل أعنف، مؤكدا لها أن ضرب الزوجة أمرا عاديا في المجتمع المصري، وأنها لن تحصل على أي شيء جرّاء حديثها مع الشرطة سوى عودتها معه إلى المنزل ليضربها ضربا أشد من السابق.

أوضحت مريم، لـ"الشروق"، أنها كانت تعيش في الفترة الأخيرة قبل الانفصال في منزل والدها؛ نظرا لطرد زوجها من منزل أسرته لكثرة المشاكل التي كان يفتعلها معهم، مشيرة إلى أنها تركته يخرج في مرة، وقامت بتغيير أقفال الباب، وطلبت الطلاق.

حدث لمريم ما لم يكن يخطر لها على بال، فعندما نزلت من منزلها لكي تبتاع لأطفالها الطعام، فوجئت بزوجها يتبعها حيث أغلق باب العمارة، وضربها بكل عنف بالعصا حتى أحدث لها إصابات عديدة في جميع أنحاء جسدها، وغرقت مريم في دمائها، وهددها زوجها بتشويه وجهها بمياه نار وقتلها قائلا "هاولع فيكي".

وصلت قضية مريم إلى الشرطة، حيث قامت بتحرير محضر ضرب ضد زوجها، بجانب محضر عدم تعرض، كما أنها استنجدت في فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظ بني سويف، حيث تعيش، وبالكنيسة المصرية، لمساعدتها في الحصول على الطلاق، وحمايتها هي وأبنائها من زوجها المسيء.

• حياة.. ديّتك موتوسيكل

قبل أن تنهي "حياة" دراستها الجامعية بعدة أشهر، تقدم لخطبتها شاب وسيم من أسرة ميسورة الحال، معسول الحديث، يؤكد حبه لها، فظنت أنها ستعيش الحياة المثالية، خطبة يسيرة لم تدم سوى شهرين فقط، أدت إلى زواج الأحلام وهي في مقتبل حياتها، حيث تبلغ من العمر 21 عاما.

سرعان ما تحول هذا الحلم إلى كابوس مع أول ساعات الزواج، حيث تعرضت حياة للضرب والخنق في ليلة الدخلة، وعندما تحدثت بهذا الأمر لحماتها شاكية قالت لها "كل الرجالة كده عادي".

تقول حياة، في حديثها مع "الشروق"، إن زوجها لم يكن يناديها باسمها، بل كان ينهرها ويقوم بسبها، وكان يضربها إذا نسيت وضع الملّاحة على طاولة الطعام قبل بدء الأكل، كما ضربها أمام والدته وهي تتناول الطعام معهما لأنه اكتشف وجود طبقين في الحوض دون غسيل، وسط ضحك والدته وهي ترى ابنها يضرب زوجته.

حاولت حياة السكوت وعدم إبلاغ والدتها بما يحدث لها لأنها مريضة قلب، وتقبلت الأمر الواقع، لكن كان الإرهاب النفسي من الزوج يزيد يوما بعد يوم، فقد قام بوضع ستائر على جميع نوافذ المنزل الحديدية، ووضع فوقها دبابيس، وقامت حياة بتحريك دبوس منهم مرة بالخطأ، فعلم الزوج وقام بضربها ضربا مبرحا، فلم تفعل ذلك مرة ثانية.

لم تكن تمتلك حياة أي مال شخصي لإنفاقه، كما كان غير مسموح لها بالإمساك بهاتف محمول أو الاتصال بأي شخص أو النزول من المنزل، حيث قال لها زوجها صراحة: "أنت هنا خدامة، تستنيني لما أجي من الشغل وبس، وماتعمليش أي حاجة غير لما أقولك".

أخبر الزوج حياة بأنه سيتزوج 3 أخريات، لأنه يريد أن يكون متزوجا بـ4، وبأنها ستبقى على ذمته لكي تقوم بخدمتهم، ثم بدأ يجعلها تشاهد فيديوهات لبنات يقوم بابتزازهن بصورهن، وفيديوهات أخرى لفتيات قام بتأجير عصابة للاعتداء عليهن وسرقتهن خلال سيرهن بالشارع، ثم قال لها: "شوفي إيه اللي حصلهن؟ أنت كمان ديتك موتوسيكل، هقتلك لو مشيتي من هنا".

خافت حياة لدرجة الصمت، لكن طلب جنسي غير شرعي جعلها تود الهرب من المنزل بأي شكل، مما استدعى الزوج لمطاردتها في الشقة والإمساك برأسها و"خبطه" في الحائط بكل قوة محاولا قتلها، لكنها لم تمت، حيث قالت، لـ"الشروق"، إنه بعد هذه المحاولة الفاشلة حاول خنقها حتى ظنت أنها ستموت بالفعل، لولا وصول شقيقها إلى المنزل في اللحظة المناسبة، والذي تعرض للضرب أيضا من قبل زوجها.

حاول زوج حياة تجريدها من ملابسها قبل خروجها من المنزل، لكنها نجت من تحت أظافره ببنطال وصدرية وجاكيت، فبدأ سكان العمارة يتبرعون لها بالملابس، قائلين لها "استري نفسك".

وصلت قصة حياة إلى القضاء، وتتمنى أن تحصل على حقها قريبا، خاصة وأنها تعيش في حالة اضطراب ما بعد الصدمة، وتشعر بالرعب من أي موتوسيكل تراه من نافذة منزلها، معتقدة أن زوجها أرسله لها ليقتلها.

• الهروب من الضرب بسبب الخيانة

لم تتعرض بطلة هذه القصة للضرب المبرح مثل باقي القصص، حيث أكدت "ي" -التي رفضت ذكر اسمها لحساسية الموقف بالنسبة لها- أن زوجها لم يقم بضربها ضربا مبرحا، لكنه كان يهينها باستمرار، وربما كان سيضربها ضربا مبرحا في المستقبل، لكن حمدا لله أنها لم تكتشف ذلك حيث أنها طلبت الطلاق.

لم تطلب "ي" الطلاق بسبب الضرب أو الإهانات، بل أصرّت عليه بسبب اكتشاف خيانة زوجها لها، فهي رأت أن الخيانة جريمة أكبر من الضرب والشتائم، موضحة لـ"الشروق"، أنها سعيدة لأن الأمر لم يتطور إلى تعرضها لضرب مبرح كما ترى في القضايا التي تقرأ عنها في الأخبار حاليا.