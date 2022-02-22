 المصنعون بالمملكة المتحدة يتوقعون رفع أسعارهم أكثر من أي وقت خلال نصف قرن تقريبا - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 فبراير 2022 5:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

المصنعون بالمملكة المتحدة يتوقعون رفع أسعارهم أكثر من أي وقت خلال نصف قرن تقريبا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 5:51 م

يتوقع المزيد من المصنعين في المملكة المتحدة رفع أسعارهم أكثر من أي وقت خلال ما يقرب من نصف قرن، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن "اتحاد الصناعات البريطانية".

وقالت جماعة الضغط التجارية في استطلاع نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، إن 78% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع حجز الطلبات المحلية بأسعار أعلى في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع 1% فقط من الشركات تراجع الأسعار.

ويذكر أن الرصيد الصافي البالغ 77 نقطة مئوية، هو الأعلى منذ ديسمبر من عام 1976.

ويسلط التقرير الضوء على حجم ضغوط التضخم المتزايدة في الاقتصاد، حيث تحاول الشركات تغطية ارتفاع فواتير الأجور وتكاليف المواد الخام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك