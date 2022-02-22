المصنعون بالمملكة المتحدة يتوقعون رفع أسعارهم أكثر من أي وقت خلال نصف قرن تقريبا

يتوقع المزيد من المصنعين في المملكة المتحدة رفع أسعارهم أكثر من أي وقت خلال ما يقرب من نصف قرن، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن "اتحاد الصناعات البريطانية".

وقالت جماعة الضغط التجارية في استطلاع نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، إن 78% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع حجز الطلبات المحلية بأسعار أعلى في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع 1% فقط من الشركات تراجع الأسعار.

ويذكر أن الرصيد الصافي البالغ 77 نقطة مئوية، هو الأعلى منذ ديسمبر من عام 1976.

ويسلط التقرير الضوء على حجم ضغوط التضخم المتزايدة في الاقتصاد، حيث تحاول الشركات تغطية ارتفاع فواتير الأجور وتكاليف المواد الخام.