كثافات مرورية متحركة في القاهرة والجيزة والإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت بعض محاور وميادين القاهرة والجيزة، كثافات مرورية متحركة صباح اليوم الثلاثاء، وسط انتشار مكثف للخدمات الأمنية لتسيير حركة المركبات.

وظهرت كثافات مرورية أيضا في طريق الجيش عند منطقة بئر مسعود، ومنطقة محور أبو قير، ومنطقة كفر عبده، وميدان الوزارة بمحافظة الإسكندرية.

كما ظهرت كثافات أعلى محور 26 يوليو بمنطقة ناهيا، وبمحيط مناطق الأعمال على الطرق الدائرية، خصوصا أعلى المنيب ومنطقة الكونيسة، والطريق الزراعي.

وظهرت أيضا كثافات بمحيط محطة مترو جامعة القاهرة، وأعلى كوبري المطرية، وكوبري حدائق القبة، وعلى طريق الأوتوستراد أعلى نفق الزهراء.