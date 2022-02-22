 عضوة بقومي المرأة: كثير من السيدات يرسخن في أبنائهن الذكور فكرة ضرب الإناث - بوابة الشروق
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عضوة بقومي المرأة: كثير من السيدات يرسخن في أبنائهن الذكور فكرة ضرب الإناث

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:02 م

قالت الدكتورة هالة يسري عضوة المجلس القومي للمرأة، إن هناك الكثير من السيدات اللاتي يرسخن في أبنائهن لا سيّما من الذكور، فكرة ضرب الإناث سواء إذا كانت زوجة أو ابنة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "رسخوا في عقل الابن إن ممكن يضرب أخته لو رفضت تعمله شاي علشان يبين لها إنه النموذج الذكوري الواجب احترامه وهو لا يحترمها ولا يقدرها".

وأشارت إلى أنّ هذه الممارسات ليست ظاهرة مُطلقة لكنها حاضرة في بعض المنازل والمناطق الثقافات، لافتة إلى أن هناك الكثير من التشريعات لمواجهة هذه الأمور إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية تمكين المرأة.

وأوضحت أن هناك محاولات حثيثة من قِبل الدولة والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني لكنّ رأت أنّ الثقافة المجتمعية لا تزال تحتاج الكثير من التدخل لمواجهة هذه الممارسات.

وأشارت إلى أنّ الدراما يمكن أن تلعب دورًا حيويًّا في التوعية، لافتة إلى أن أي طفل يتعرض للعنف سينعكس على سلوكياته لأن بصمات العنف تظل موجودة.

واستطلعت رئاسة مجلس الوزراء، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رأي المواطنين المصريين الأكبر من 18 عاما بشأن رؤيتهم لما قد يطرحه البعض حول «حق الزوج في ضرب زوجته»، وذلك في إطار حرص «المركز» على معرفة رؤية المصريين للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأظهر الاستطلاع أنّ 87.9% أبدوا اعتراضهم على عبارة «حق الزوج في ضرب زوجته»، وأنّ نحو 11.30% من المصريين المشاركين في عينة استطلاع الرأي، أبدوا موافقتهم على «حق الزوج في ضرب زوجته».

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