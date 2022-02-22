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مصرع وإصابة 4 أشخاص في حوادث سير بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 7:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 7:02 م

لقي شخصين اثنين مصرعهما، فيما أصيب 2 آخرين في حوادث طرق بالمنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغاً من عمليات النجدة، بمصرع شخصين اثنين وإصابة 2 آخرين في 4 حودث سير بالمنيا، بينها مصرع شخص، صدمته سيارة أثناء عبور الطريق، أمام مستشفى الراعي الصالح بمدينة سمالوط، ومصرع آخر صدمة سيارة بطريق فرعي بقرية أبشادات بمركز ملوي، وإصابة 2 آخرين أحدهما في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية بني أحمد بمركز المنيا، وآخر صدمه سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

وتم نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالمخالفات.

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