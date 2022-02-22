لافروف: رد فعل الغرب على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كان متوقعا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن رد فعل الغرب على اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين كان متوقعا.

وقال لافروف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "رد الفعل كان متوقعا، فيما يخص الزملاء الغربيين، فلقد اعتادوا على مدى العقود الماضية على إلقاء اللوم على روسيا في كل المشاكل وتوجيه أصابع الاتهام إلينا في كل شيء".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، مساء أمس، في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

كذلك وجه الرئيس بوتين، بعد إعلان الاعتراف جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، القوات المسلحة الروسية بضمان السلام فيهما.