أوكرانيا: آن الأوان لفرض عقوبات صارمة على روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن «الوقت قد حان لفرض عقوبات صارمة على روسيا نتيجة لأعمالها غير القانونية»، وذلك بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأوكرانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء.

FM @DmytroKuleba: Ukraine insists that the time has come to impose tough sanctions against Russia for its illegal actions. pic.twitter.com/6WoXxTuidk