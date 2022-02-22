أوكرانيا: آن الأوان لفرض عقوبات صارمة على روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن «الوقت قد حان لفرض عقوبات صارمة على روسيا نتيجة لأعمالها غير القانونية»، وذلك بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأوكرانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء.

FM @DmytroKuleba: Ukraine insists that the time has come to impose tough sanctions against Russia for its illegal actions. pic.twitter.com/6WoXxTuidk — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 22, 2022

وقال مسؤول السياسة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن فرض العقوبات على روسيا، اليوم الثلاثاء.

وأشار «بوريل» إلى أن التكتل سيقرّ عقوبات ضد روسيا بعد ظهر اليوم، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

وأعلنت الولايات المتّحدة، أمس الاثنين، أنها ستفرض عقوبات على موسكو الثلاثاء، بعدما كانت حذرة في ردّها الأول على الأمر الذي أصدره الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات روسية في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وصرح متحدث باسم البيت الابيض لوكالة فرانس برس الإثنين: «نخطط لإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا غدا ردا على قرارات موسكو واجراءاتها أمس. ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذا الإعلان».

وجاء ذلك بعدما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات محدودة على المنطقتين الانفصاليتين في دونباس في شرق أوكرانيا، اللتين كان قد اعترف باستقلالهما بوتين الاثنين.