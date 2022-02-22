عرضت فضائية «الحياة»، حلقة سابقة للفنان أحمد حلاوة، وذلك قبل تعرضه خلال الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال الفنان أحمد حلاوة، إن والدته غير متعلمة إلا أنها أصرت على تعليمه، قائلًا: «كنا نسكن في بيت في حارة حلاوة بمنطقة الدمرداش».

وأضاف، أنه خلال المرحلة الإعدادية قدمنا مسرحيات مثل شكسبير، وهذا ما أصقل هواياتنا وجعلنا متميزين، متابعًا: «أنا من جيل عشق الفن وكان مستمتعا بالحياة ويعمل ما يحب ويدرسه ويتعلمه».

وأشار الفنان أحمد حلاوة إلى أنه يقوم من خلال قناة “حلاوة للفنون” على اليوتيوب، بتعليم الفن بالمجان، مؤكدا أنه رفض عروضا من مراكز كثيرة تعطي كورسات تمثيل بفلوس لأن التمثيل لا يدرس "التمثيل موهبة".

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة، كان تعرض إلى وعكة صحية، خلال الفترة الماضية مما أدى إلى دخوله للمستشفى، وتواجده حتى الآن في العناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا.