تعليق البحث عن المفقودين في حادث احتراق عبارة قبالة جزيرة يونانية

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تعتزم فرق الإنقاذ تعليق عمليات البحث عن ناجين على متن عبّارة السيارات يوروفيري أوليمبيا التي احترقت قبالة سواحل اليونان.

وأعلنت وزارة الملاحة التجارية اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم تعليق عمليات البحث والإنقاذ طالما بقيت العبارة في عرض البحر.

ويعد العمل صعبا للغاية بالنسبة لعمال الإنقاذ بسبب الحرارة الشديدة والأبخرة السامة. وإضافة إلى ذلك، هناك أمل ضئيل في العثور على ناجين.

يشار إلى أنه كان يجب أن ترسو السفينة بأحد الموانئ حتى تستمر أعمال إطفاء الحرائق والبحث عن المفقودين.

وأفادت الوزارة بأنه سوف يتم نقل السفينة إلى ميناء الحاويات أستاكوس.

ويقع الميناء جنوب غربي البر الرئيسي اليوناني، بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان.

ومن المقرر أن يتم هناك تفريغ السفينة من الوقود في أسرع وقت ممكن.

ويظهر نظام التتبع عبر الإنترنت "مارين ترافيك"، أن القاطرات تقوم بالفعل بتحريك العبارة.

وتردد أن المفقودين، وهم سبعة من بلغاريا، واثنين من اليونان، وتركي واحد، هم جميعا من سائقي الشاحنات وأنهم ناموا في سياراتهم على متن العبارة.

ويعتقد أنهم حوصروا بسبب النيران التي اندلعت في وقت متأخر يوم الخميس، ولا يزال سبب الحريق غير واضح، وتم بالفعل انتشال جثة واحدة لرجل يوم الأحد.