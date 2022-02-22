إحباط محاولة استهداف أرتال للدعم اللوجستي بجنوب العراق

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى، 300 كم جنوبي بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم: "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى وأثناء المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".

وأشارت إلى تفكيك واحدة بالموقع، وتفجير الأخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات.