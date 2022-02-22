تغريم 8 آلاف مواطن وإحالة 42 آخرين للنيابة لعدم ارتداء الكمامات

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أسفرت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 8 آلاف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة للمضبوطين جميعا، عدا 42 شخصا تم إحالتهم للنيابة.

وتحرر662 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، و169 قضية منع تداول أرجيلة بإجمالي مضبوطات 987 أرجيلة.

واتخذت أجهزة الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين؛ وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

كما يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.