 صربيا: ارتفاع التضخم السنوي إلى 8.2% في يناير وهو الأعلى منذ أغسطس 2013 - بوابة الشروق
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صربيا: ارتفاع التضخم السنوي إلى 8.2% في يناير وهو الأعلى منذ أغسطس 2013

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 5:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 5:29 م

أعلن مكتب الإحصاءات في جمهورية صربيا، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 8.2% في شهر يناير الماضي، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ أغسطس في عام 2013، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 7.3%.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن تكاليف الغذاء والنقل المرتفعة كانت الدافع الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.5% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأسعار في قطاع النقل بنسبة 13.1%.

وكان متوسط توقعات 14 من خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "بلومبرج" بشـأن ارتفاع معدل التضخم السنوي، هو 8%.

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