أعلن مكتب الإحصاءات في جمهورية صربيا، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 8.2% في شهر يناير الماضي، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ أغسطس في عام 2013، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 7.3%.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن تكاليف الغذاء والنقل المرتفعة كانت الدافع الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.5% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأسعار في قطاع النقل بنسبة 13.1%.
وكان متوسط توقعات 14 من خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "بلومبرج" بشـأن ارتفاع معدل التضخم السنوي، هو 8%.