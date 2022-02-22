المستشار الألماني يعلن تعليق خط أنبوب الغاز الروسي نورد ستريم 2

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تعليق خط أنبوب الغاز الروسي نورد ستريم 2، قائلًا إنه «لا يمكن مواصلة مسار ترخيص نورد ستريم على ضوء التصرفات الروسية الأخيرة».

وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي، مساء الثلاثاء، على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق عقوبات على روسيا، لافتًا إلى أن أوروبا تحصل على ثلث إمداداتها من الغاز من روسيا والباقي من مصادر أخرى مثل النرويج وهولندا.

وذكر أن بلاده بدأت تكثيف اعتمادها على الغاز الطبيعي وذلك في إطار الخطة الموضوعة لاستخدام الطاقة المتجددة خلال 25 عامًا، متابعًا: «مشروع الطاقة الكبير الذي نعمل عليه يتطلب منا التأكد من أن قدرات الاستيراد تفي في المستقبل وضمان استيراد الغاز من مصادر متنوعة».

وأكد أن بلاده لن تقبل الاعتراف الروسي باستقلال المنطقتين لوغانسك ودونيتسك، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات بسرعة وبشكل طارئ.

وتابع: «نملك العديد من المقترحات وجاهزون لهذا السيناريو، أجرينا مشاورات ضمن الهيئات ذات الصلة وهناك حزمة عقوبات عديدة تتسق مع ما حدث في الميدان، الردع ضروري لمنع أي تصعيدات في المنطقة».