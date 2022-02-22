أحمد كريمة: الإسلام برئ من أسلوب الترهيب والتهديد

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الإسلام لا يسعى إطلاقا على إجبار أو إكراه الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم نشر الدعوة والإسلام بأخلاقه.

وتابع خلال لقائه مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن أسلوب التهديد والترهيب هو أسلوب الفاشل والإسلام بريء من هذا، مشيرًا إلى أن المجتمع يفتقر الآن بعد أن ضغطت الطائفيات فى أنك تحسن عرض البضاعة، لابد من تطبيق مبدأ العمل والفعل يطابق القول والدعوة بالحكمة.

واستكمل، أن بعض الغوغاء يقولون لا يوجد لدينا إلا عيد الفطر والأضحى ويكفّرون ويبدّعون الاحتفال بعيد الحب، وأرادوا تغييب الناس عن قضاياهم الأساسية، مستشهدًا بقوله تعالي: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أن أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ أن فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ».

وأوضح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن عيد الحب من قبيل المناسبات الاجتماعية مثل شم النسيم والمناسبات الوطنية مردها إلى العرف والعادة وليس إلى مصادر التشريع الإسلامى.