سعد الدين الهلالي: الدين أمر شخصاني لا يمكن تنظيمه وعمله كفكر مجتمعي

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المتحدث في الخطاب الديني عليه الحديث بصدق، متسائلًا عن سبب منع أحد من الحديث في الدين وخاصة أن النبي محمد والصحابة لم يمنعوا أحدًا من الحديث في الدين في عهدهم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن الطب عمل فني يحتاج إلى مهارة، أما الدين فهو عمل عقلي وقلبي، متابعًا: «لو أنا مؤمن بأن هذا الشيخ سيوصلني إلى الله فإن الرهان في القناعة الشخصية».

وأشار إلى أن «الدين أمر شخصاني بين المعبود وربه لا يمكن تنظيمه وعمله كفكر مجتمعي»، منوهًا إلى أن عقلية الإخواني والسلفيين قائمة على هذا الفكر الخاص بالدين والدولة.

وعن سؤاله بموافقته على قول خريج طب أو صيدلة قارئ في العلم على يد شيوخ في البنوك، أجاب: «يقول رأيه وقناعته الشخصية، لكن لو قلت له بأن يفند آراء الفقهاء يجب أن يكون أمينًا، فرغم أنها بداهة لا أجدها في الخطاب الديني الغالب».

ولفت إلى أن الرأي في تلك الحالة ينسبه لنفسه ولم ينسبه للإسلام، مضيفًا: «الدين قناعة وطمأنينة بين العبد وربه، سواء دين بوذي ويهودي ومسيحي وإسلامي بمدارسه الفكرية والفقهية، فالشخص يختار ما اقتنع به مع احترام الآراء الأخرى».