تجديد حبس خادمة وزوجها لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس خادمة وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات في سرقة مجوهرات شقة شخص تعمل لديه الخادمة بالقاهرة الجديدة.

وأدلت المتهمة خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية عن ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها، حيث تركت باب الشقة مفتوحًا لزوجها؛ فدخل منه وسرق المجوهرات.

وأضافت المتهمة أنه نظرًا لطبيعة عملها طرف المجنى عليه علمت باحتفاظه بمشغولات ذهبية بمسكنه واتفقت مع زوجها على ارتكاب الواقعة.

كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبيَّن أنها بحيازة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته التي تعمل طرف المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمكنت المتهمة الأولى، والمتهم الثانى من الاستيلاء على المسروقات باستخدام السيارة المُشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.