الإسكان: انتهاء تنفيذ 1176 شقة كاملة التشطيب بمشروع جنة في مدينة الشروق

أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن ومسئولو الهيئة، جولة تفقدية بمدينة الشروق، يرافقهم المهندس عبداللطيف بشارة، ​رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، حيث تفقدوا مشروعات الإسكان، كما تابعوا سير العمل بمشروعات التطوير بالمدينة.

واستهل المهندس عبد المطلب ممدوح ومرافقوه، جولتهم بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع (JANNA)، والتي تشمل عناصر تنسيق الموقع ومنطقة الخدمات وبها السوق التجارية والمسجد، وكذا منطقة حمام السباحة والعناصر المائية، بجانب المرور على عمارات المشروع ونماذج من الوحدات السكنية.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، خلال الزيارة، أهم معالم التطوير والتجميل المضافة بمدخل المدينة رقم (1) على طريق القاهرة/ السويس، والتي تضمنت الانتهاء من تنفيذ ساري يحمل علم الجمهورية بارتفاع 43 مترا بما في ذلك من زراعة وتجميل المسطحات المحيطة بموقع السارى، وتدعيم الزراعات بالمحور الغربي والتخطيط المروري بطول المحور من المدخل ذاته حتى مدخل الإسماعيلية 1، حيث أشادوا بسير خطة العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي ختام الجولة، شدد مسئولو الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة، وكذا الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمواعيد المحددة.

من جانبه، أشار المهندس عبد اللطيف بشارة، إلى الانتهاء من تنفيذ 1176 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع JANNA، مضيفاً أنه يجرى الآن تنفيذ التشطيبات النهائية لأعمال تنسيق الموقع.