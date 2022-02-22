ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية مع اقتراب النفط من سعر 100 دولار للبرميل

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ارتفعت أسعار الطاقة في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بإرسال ما سماها "قوات حفظ السلام" إلى منطقتي دونستيك ولوهانسك اللتين أعلنتا انفصالهما عن أوكرانيا من جانب واحد، بعد اعتراف موسكو رسميا باستقلالهما أمس.

وقاد الغاز الطبيعي مسيرة الارتفاع اليوم، حيث زادت أسعاره بنسبة 13% مدفوعة بقرار ألمانيا وقف عملية الموافقة على مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم2 الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

كما اقترب سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي من 100 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار الفحم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار روسيا الاعتراف بانفصال منطقتي دونستيك ولوهانسيك وإرسال قوات عسكرية إليهما يعتبر تصعيدا خطيرا للأزمة الأوكرانية، حيث ردت بريطانيا بإعلان فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية، في حين يعتزم الاتحاد الأوروبي تقييد وصول روسيا إلى الأسواق المالية.

وقالت الولايات المتحدة إنها تعتزم إعلان مجموعة عقوبات جديدة على روسيا في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع سعر عقود الغاز الطبيعي في هولندا وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 4ر8% اليوم إلى 63ر78 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الساعة 2 و26 دقيقة من ظهر اليوم.

في حين ارتفع سعر خام برنت إلى 50ر99 دولار للبرميل قبل أن يتراجع إلى 58ر97 دولار للبرميل.

وارتفع سعر الكهرباء تسليم العام المقبل في ألمانيا بنسبة 6ر6% وارتفع سعر الفحم الأوروبي بنسبة 9ر7%.