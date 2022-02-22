دفاع محاميي كريم الهواري يطلب سماع الشهود في واقعة انتحالهما صفة قضائية

تواصل محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، نظر الاستئناف المقدم من اثنين من دفاع كريم الهوارى نجل رجل الأعمال، على حكم حبسهما 3 سنوات لاتهامهما بانتحال صفة عضوين بالنيابة العامة بهدف الاستيلاء على فيديو كاميرات المراقبة لحادث الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 طلاب.

وطلب دفاع محاميي كريم الهوارى من المحكمة مناقشة شهود الإثبات (أمن الكمبوند) الذين شاهدوا المتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة، وإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بحبس اثنين من محامي كريم الهواري، لمدة 3 سنوات، لانتحالهما صفة قضائية لمحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 طلاب.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات، وكفالة 200 ألف جنيه لمتهمين اثنين آخرين هاربين في القضية.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.