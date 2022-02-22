أردوغان: اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك غير مقبول

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك «غير مقبول»، داعيا الأطراف إلى «الالتزام بالحكمة والقانون الدولي».



وفي تعليقه على التطورات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، قال رجب طيب أردوغان: «باعتبارنا دولة مطلة على البحر الأسود علينا اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نقوم به فعليا»، وذلك حسبما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.



هذا وقال أردوغان معلقا على اقتراح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، لعقد قمة مشتركة بين مجلس الأمن الدولي وتركيا وألمانيا: «إذا وافق أعضاء المجلس والدول الأخرى فسنشارك في هذا الاجتماع».



ويأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس (حيث تقع الجمهوريتان) منذ العام 2014.