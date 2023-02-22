قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تعرض عدد من المناطق بأوروبا للجفاف خلال فصل الصيف الماضي؛ ليس أمرا مستحدثا، موضحًا أنها تغيرات طبيعية وليس لها علاقة بالزلازل.

وأضاف "شراقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "اي تي سي" مساء الثلاثاء، أن تعرض بعض الأنهار الشهيرة للجفاف؛ يعتبر حادثا طبيعيا؛ موضحًا أن نهر النيل تعرض لجفاف كبير أثناء فترة حكم نبي الله يوسف.

وذكر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن جميع أنهار العالم تتعرض لتقلبات وتغيرات؛ من وقت للآخر في إطار الطبيعي، موكدًا أن انحسار الأمطار لعدة سنوات ببعض المناطق لا يعتبر تغيرًا حقيقًا ولكنها تغيرات عادية؛ يجب الالتفات إليها.

وأوضح أنه يجب على الإنسان أن يتكيف مع الظروف الطبيعية التي تحدث حوله من جفاف وأمطار وزلازل؟

وأستطرد: "نصف اثيوبيا بها فيضانات؛ بينما يعاني النصف الآخر من جفاف ومجاعات بذات الدولة، نظرًا للظروف الطبيعية".