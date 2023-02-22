التموين: سعر الكتكوت بلغ 30 جنيها

استنكر الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ارتفاع تكلفة أسعار الأعلاف داخل الأسواق المصرية، في ظل إفراجات الدولة عن كميات كبيرة من الأعلاف خلال الفترة الماضية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن تكلفة الإفراج عن الفول الصويا من الموانئ بلغت 20 ألفا، والذرة «9» آلاف، معربا عن استيائه إزاء استغلال التجار الأزمة.

وأشار إلى وصول سعر بيع أعلاف الدواجن في الأسواق إلى 22 ألف جنيه للطن، وذلك على الرغم من أن التكلفة الحقيقية تتراوح من (15:14) ألف جنيه للطن، مرجعا ذلك إلى جشع التجار في استغلال الأزمة.

وتساءل عن سبب وصول سعر الكتاكيت في الأسواق إلى 30 جنيها، قياسا بسعره في الفترة الماضية الذى تراوح بين 2 إلى 3 جنيهات، موضحا أن الحكومة أولت مسألة الإفراجات عن الأعلاف الأولوية طيلة الفترة الماضية.

وأشار إلى بيع «المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض «أهلا رمضان» كيلو الدجاج؛ مقابل 65 جنيها، لافتا وصول عدد المعارض من 27 معرض إلى 400 معرض، خلال الفترة الماضية في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الفترة الحالية؛ موسم تخارج عدد من المربين؛ نتيجة تعرض الدواجن لنسبة عالية من النفوق؛ بسبب البرد القارس في فصل الشتاء، مؤكدا أن دورة إنتاج شهر رمضان؛ ستشهد عودتهم مرة أخرى.