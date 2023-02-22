عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مصر اتخذت مسارا جادا للانفتاح على الدول الخارجية

أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة رئيس أوزبكستان لمصر، منوها إلى أن هذه الزيارة تأتي للتاكيد على عمق العلاقات بين الدولتين في كافة المجالات.

وتابع بدوي خلال بيان صادر عنه أن الدولة المصرية اتخذت مسارا جادا بشأن الانفتاح على الدول الخارجية من أجل توطيد العلاقات، خاصة مع ما يشهده العالم من تقلبات مستمرة وتغيرات في موازين القوى الدولية.

وعدد نائب التنسيقية الآثار الإيجابية التي تنجم عن هذه الزيارة، مؤكدا اهميتها على كافة الأصعدة التجارية والاستثمارية والثقافية، ناهيك عن زيادة حجم الوفود السياحية الواردة من أوزبكستان لمصر، خاصة أن مصر من أهم المقاصد السياحية بالنسبة لها.

وأكد أن هذه الزيارة شهدت توافق الرؤى فى مختلف الملفات سواء فى القضية الفلسطينية وسد النهضة الأثيوبي، ومذكرات التفاهم التى وقعت بين البلدين فى العديد من المجالات، موضحا أن كل هذه الخطوات تهدف لإفادة الطرفين لشان تحسين العلاقات المشتركة.