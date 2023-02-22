كوريا الجنوبية تعقد جولتين من برنامج التدريب على قيادة طائرة FA-50 لطيارين بولنديين

أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء، أنه يجري جولتين من برنامج التدريب على قيادة الطائرة المقاتلة من طراز FA-50 لطيارين بولنديين من أجل تشغيل بولندا الطائرة الكورية بسلاسة أكبر.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه من المتوقع أن يجري التدريب لمدة 11 أسبوعا في السرب المقاتل الأول حول طريقة العملية الشاملة، مثل نظرية الطيران مع طائرة التدريب المتقدم من طراز T-50، ثم سيتم إجراء الدورة التمهيدية التكتيكية في سرب المقاتل الـ16 لصقل المهارات القتالية العملية مثل التدريب التكتيكي جو-جو، وجو-أرض من خلال طائرة التدريب المقاتلة الكورية من طراز TA-50 لمدة 11 أسبوعا آخر.

ووقعت شركة كوريا الجنوبية لصناعات الفضاء - وهي الشركة الوحيدة لصناعة الطائرات في سول مع بولندا في سبتمبر الماضي - عقدا بقيمة 3 مليارات دولار لتصدير 48 طائرة مقاتلة من طراز FA-50 إلى بولندا، وبموجب هذا العقد، يجري سلاح الجو تدريب ما مجموعه 8 طيارين بولنديين على الطيران عبر الجولتين هذا العام، وبدأت الجولة الأولى لـ 4 طيارين اليوم وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وتجري الجولة الثانية لـ 4 طيارين آخرين في الفترة من 8 مايو إلى 13 أكتوبر المقبلين.