بلينكن وجوتيريش يبحثان مساعدة أوكرانيا قبيل اجتماع مجلس الأمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان الأربعاء، إن الوزير أنتوني بلينكن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيجتمعان لمناقشة الدعم المتواصل لأوكرانيا، وذلك مع اجتماع مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع تزامناً مع ذكرى مرور عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفادت الوزارة، بأن بلينكن، خلال حضوره اجتماع مجلس الأمن في نيويورك يومي الخميس والجمعة، "سيؤكد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وسيدعو المجتمع الدولي إلى تأييد إجراءات الأمم المتحدة التي ستساعد في تأمين سلام عادل ودائم في أوكرانيا"، وفقا لوكالة "رويترز".