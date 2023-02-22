الدفاع الألمانية: توفير دعم طبي إضافي لضحايا الزلزال بتركيا

ذكرت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين وفرت دعمًا طبيًا إضافيًا للمنطقة التى ضربها الزلزال في تركيا عن طريق توفير مرافق طبية متنقلة للطوارئ والمساعدة الفورية عند الطلب في وقت قصير.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه لايزال ضحايا الزلزال - الذ وع فى 6 فبراير الجاري- بحاجة إلى دعم دولي، وفي الآونة الأخيرة فقط أدت توابع الزلزال الأخرى إلى وقوع وفيات وإصابات، قائلا إن هناك تبادلًا وثيقًا بين تركيا وألمانيا ودعمًا كبيرًا لتوفير الاستخدامات الطبية والإنقاذ الممكنة.

وأضافت: "نتيجة لذلك تقدم ألمانيا حاليًا مرفقًا طبيًا متنقلًا بمنطقة الأزمة وتأخذ في الاعتبار قدرات غرفة العمليات وتشخيص الأشعة السينية والمهارات المختبرية".