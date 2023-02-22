زوجة زيلينسكي تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة روسيا على «جرائها في أوكرانيا»

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دعت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا، إلى محاسبة روسيا على "انتهاكات حقوق الإنسان" في حرب أوكرانيا.

جاءت دعوة زوجة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في كلمة بالفيديو وجهتها إلى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وقالت زيلينسكا لممثلي الأمم المتحدة، إن "انتصار أوكرانيا سيعني انتصار حقوق الإنسان على الخروج عن القانون والتعذيب والدمار. لذلك فإن تحقيق العدالة في أوكرانيا يعني تحقيق العدالة للعالم أجمع".

وتم توجيه رسالة الفيديو الخاصة بزيلينسكا على هامش فعالية بشأن حقوق الإنسان في الصراع، ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق اليوم، لإحياء ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتحدثت زيلينسكا بقوة بشأن قصف المدنيين واغتصاب النساء وأيضا ترحيل 16 ألف طفل إلى روسيا، بحسب قولها.

وأضافت: "مما نعرفه، أنه تم إعطاؤهم إلى عائلات روسية وهم يحاولون محو ذاكرتهم بشأن أصلهم".

وخلال الكلمة، تم عرض صور للدمار في أوكرانيا بعد قصف القوات الروسية.

كانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، والسلطات الأوكرانية، أعلنت عن توثيق "جرائم حرب" روسية مختلفة في أوكرانيا.

وذكرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أثناء خطابها في مؤتمر ميونخ للأمن يوم السبت الماضي: "لقد قررت الولايات المتحدة رسميًا أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وأقول لكل الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ولرؤسائهم المتواطئين في تلك الجرائم، ستتم محاسبتكم".

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل محكمة دولية خاصة للتحقيق فى جرائم الحرب المزعومة فى الحرب على أوكرانيا.