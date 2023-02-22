مديرة معهد الأعمال الرياضية بجامعة ليفربول لندن: الاهتمام بالرياضة يقلل فاتورة الرعاية الصحية

قالت الدكتور آندريا جو مديرة معهد الأعمال الرياضية بجامعة ليفربول لندن، إن الرياضة مهمة للغاية من أجل الصحة الجسدية والنفسية والمجتمعية.



جاء ذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان "الرياضة أسلوب حياة" خلال فعاليات افتتاح معرض سبورتس إكسبو في مركز معارض المنارة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء.



وأضافت أن المجتمع يكون صحيا عندما يتمتع مواطنوه بحالة صحية جيدة، وتكون هناك تكلفة أقل للرعاية الصحية، كما يقل معدل انتشار الأمراض.



وشددت على أهمية الرياضة أيضا في تحسين أداء المواطنين لوظائفهم، وهو ما يعود بالنفع على اقتصادات الدول، مع إمكانية الاستفادة من الرياضة في توفير الدخل للدول.



وأفادت بأهمية استضافة البطولات والأحداث الدولية الكبيرة، بما يساهم في توفير المزيد من الأرباح للدول، وتعزيز السياحة لديها، ويزيد من موارد الدخل.