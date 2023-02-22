رقمان جديدان لفينيسيوس بعد هدفيه في ليفربول بدوري الأبطال

واصل الجناح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، تألقه مع فريقه ريال مدريد الإسباني، بعدما قاده لقلب تأخره صفر / 2 أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي، لانتصار ساحق 5 / 2، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفربول بثنائية نظيفة بعد مرور 14 دقيقة فقط على بداية المباراة، غير أن فينيسوس أحرز هدفين خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل 2 / 2، قبل أن يواصل الفريق الإسباني انتفاضته في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله 3 أهداف أخرى.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه للموسم الثالث على التوالي يتمكن فينيسيوس من زيارة مرمى ليفربول في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.

وأوضح يويفا أن نجم منتخب السامبا الشاب، هز شباك ليفربول في دور الثمانية لنسخة دوري الأبطال موسم 2020 / 2021، قبل أن يحرز هدفا قاد به العملاق الإسباني للفوز على الفريق الأحمر 1 / صفر في نهائي نسخة المسابقة الماضية، ثم واصل هوايته مجددا هذا الموسم بتسجيله مرة أخرى في شباك النادي الإنجليزي أمس.

وأضاف يويفا أن فينيسيوس، - 22 عاما - بات أصغر لاعب زائر يسجل هدفين أمام ليفربول على ملعب آنفيلد في إحدى المسابقات الأوروبية الكبرى منذ الهولندي الراحل يوهان كرويف، الذي قام بالأمر ذاته مع فريقه أياكس أمستردام في ديسمبر 1966، حينما كان يبلغ من العمر 19 عاما و233 يوما في ذلك الوقت.