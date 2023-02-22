بوتين: الجنود الروس يقاتلون ببطولة وشجاعة في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجنود الروس يقاتلون ببطولة وشجاعة في العملية العسكرية بأوكرانيا، مشيرا إلى أن ووسيا فخورة بهم.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام المحتشدين في فعالية لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في استاد "لوجنيكي"، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن "عيد حماة الوطن له معنى مهم لبلدنا وشعبنا"، مؤكدا أننا عندما نحمي مصالحنا، وثقافتنا ولغتنا وبلادنا يصبح الشعب هو المدافع عن الوطن.

وأضاف الرئيس الروسي أن الوطن هو العائلة وفي قلوب جميع المواطنين الروس يحتل المكانة ذاتها، معربا عن شكره لجميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة التي تهدف إلى الدفاع عن وطننا وثقافته وتاريخه.

وأكد بوتين أن اليوم تدور معركة كبيرة على حدودنا التاريخية ونفتخر وندعم عسكرينا الذين يظهرون الشجاعة الحقيقية.