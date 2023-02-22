النقل: خسرنا استضافة كأس العالم في 2010 لعدم وجود نقل حضري مستدام

قال المهندس سيد متولي، رئيس جهاز النقل البري بوزارة النقل، إن الزيادة المقدرة بـ جنيهين في أسعار تذكرة المترو لأكثر من 25 محطة ركوب؛ ليست جديدة، موضحا أن القرار قديم - لكنه لم يكن مفعلا- وقد تم تفعيله.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «سي بي سي» مساء الثلاثاء، إلى أن الوصول لها العدد الكبير من المحطات؛ أمر يصعب تحقيقه، موضحا أن 95% من الشعب المصري؛ يستخدمون التذاكر الأقل في عدد المحطات.

وأكد أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل؛ تحرص على تقديم مستوى خدمة راق ومستدام، عبر تطوير قطاع النقل بأحدث الوسائل التقنية ونظم الإدارة، والمحافظة على استدامتها من خلال الاهتمام بالصيانات الدورية المستمرة.

وأوضح أن السبب وراء تفعيل القرار؛ هو افتتاح أربع محطات جديدة في الخط الثالث، وبالتالي أصبح الوصول إلى هذا العدد من المحطات؛ أمر وارد حدوثه، مؤكدا أن إنشاء الخط الثالث؛ ساعد على تسهيل حركة السيولة المرورية بطريق صلاح سالم.

ورد خسارة مصر، استضافة بطولة كأس العالم في عام «2010»؛ إلى عدم وجود نقل حضري مستدام، مؤكدا أن تطوير قطاع النقل؛ يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى حاجة مصر لتطوير هذا القطاع، بقوله: «كان ضرورة، وليس منظرة» حسب تعبيره.

