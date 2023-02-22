 وزير خارجية الصين يعد بوتين بلعب دور بنّاء في أزمة أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 22 فبراير 2023 6:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية الصين يعد بوتين بلعب دور بنّاء في أزمة أوكرانيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 6:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 6:34 م

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بكين ستؤدي دوراً بناء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن الوزير القول "الجانب الصيني سيلتزم، كما حدث في الماضي، بحزم بموقف موضوعي ومحايد ويؤدي دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن وانج، الذي يزور روسيا، تعهد خلال لقاء مع بوتين، الأربعاء، بتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال وانج لبوتين إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعميق الثقة السياسية، وتوسيع التعاون العملي وأداء دور بناء لكلا البلدين في تعزيز السلام والتنمية في العالم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك