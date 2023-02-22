وزير خارجية الصين يعد بوتين بلعب دور بنّاء في أزمة أوكرانيا

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بكين ستؤدي دوراً بناء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن الوزير القول "الجانب الصيني سيلتزم، كما حدث في الماضي، بحزم بموقف موضوعي ومحايد ويؤدي دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن وانج، الذي يزور روسيا، تعهد خلال لقاء مع بوتين، الأربعاء، بتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال وانج لبوتين إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعميق الثقة السياسية، وتوسيع التعاون العملي وأداء دور بناء لكلا البلدين في تعزيز السلام والتنمية في العالم.