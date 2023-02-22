وزيرة الهجرة العراقية: عودة 1650 نازحا لمناطق سكنهم الأصلية بنينوى

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، عودة 1650 نازحًا لمناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت الوزيرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء، إن النازحين عادوا من مخيم الجدعة الخامس إلى مناطق سكناهم الأصلية بمناطق: مركز الموصل، والحضر، والقيارة، والبعاج، وتلعفر وحمام العليل، بمحافظة نينوى.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار استكمال برنامج الاستقرار للأسر العائدة، فضلًا عن التنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية في نينوى بعد الحصول على الموافقات لتأمين عودتهم.

وعلى صعيد آخر، رفعت مديرية الدفاع المدني العراقية استعداداتها وتحذيراتها تحسبًا لوصول هزات أرضية ارتدادية أو قوية وذلك بعد تكرار حدوث هزات أرضية في تركيا وامتدادها إلى سوريا.

ونصحت المديرية - وفقًا لقناة الإخبارية العراقية - باتخاذ إجراءات احترازية مسبقة من قبل المواطنين في حال حدوث الزلازل، وذلك على وقع شعور السكان في كردستان والمحافظات القريبة من الشمال بهزات ارتدادية بعد الزلزال التركي الأخير.

من جانبها، أكدت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية أن المناطق الشمالية للبلاد تعرضت لهزات ارتدادية فقط نتيجة الزلازل التي وقعت في الدول المجاورة، مشيرة إلى أن حدوث هذه الارتدادات أمر طبيعي.

وأوضحت أن العراق يأتي ضمن الخط الزلزالي الذي يسمى (نطاق زاجروس) الممتد من الحدود الشمالية لتركيا، وإلى الشمال الشرقي والجنوب من إيران، منوهة بأن الزلزال الذي وقع أمس كان بمقياس 6.4 رختر وشعر به سكان محافظات إقليم كردستان.